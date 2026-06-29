Врип главы Павловского Посада Балашов поздравил выпускников с окончанием школы
Выпускной вечер школьников Павлово-Посадского округа посетили временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов, депутат Госдумы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Линара Самединова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В этом году школы округа закончили 1220 девятиклассников и 384 одиннадцатиклассника. Ребята показали отличные результаты.
«В этом году мы вышли на новый уровень. Уверенный рост качества знаний, больше отличников. 68 ребят окончили школу с золотой медалью и 34 — с серебряной. Десять человек стали стобалльниками ЕГЭ. Анна Курдюкова и Тимофей Столпник получили по 200 баллов, а Алексей Майоров — 400», — написал Балашов в своих соцсетях.Врип главы округа поздравил выпускников и поблагодарил за труд их педагогов и родителей.