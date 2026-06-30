В Электрогорске в День ветеранов боевых действий проведут возложения цветов
Церемонию возложения цветов к двум воинским мемориалам проведут в Электрогорске 1 июля — в День ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В 8:00 торжественное мероприятие состоится в сквере Боевого Братства. Оно будет посвящено всем воинам, прошедшим горячие точки. А в 8:30 церемония начнётся на аллее Героев. Там почтят память бойцов, павших на СВО.
«Принять участие в мероприятиях приглашаются все желающие», — говорится в сообщении.Кроме того, в пять вечера у дома №31 по Советской улице состоится праздничный концерт: на нём прозвучат кавер-песни Александра Вюнова, посвящённые Родине, дружбе и мужеству.
День ветеранов боевых действий отмечается в России с 2009 года.