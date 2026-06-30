В Электрогорске в День ветеранов боевых действий проведут возложения цветов

30 июня 2026, 16:08

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Церемонию возложения цветов к двум воинским мемориалам проведут в Электрогорске 1 июля — в День ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.





В 8:00 торжественное мероприятие состоится в сквере Боевого Братства. Оно будет посвящено всем воинам, прошедшим горячие точки. А в 8:30 церемония начнётся на аллее Героев. Там почтят память бойцов, павших на СВО.





«Принять участие в мероприятиях приглашаются все желающие», — говорится в сообщении.