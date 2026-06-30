Ветеран из Электрогорска победил на инклюзивном Кубке мужества
Руководитель электрогорского отделения организации «Боевое братство» Сергей Алексеев завоевал золотую медаль на Кубке мужества — инклюзивном спортивном фестивале для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Фестиваль-турнир проходил в Наро-Фоминске 27 июня.
«Сергей Алексеев занял первое место в дисциплине ««адаптивный гиревой спорт», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях принимала участие 31 команда из разных муниципалитетов Московской области. В программу вошли такие спортивные дисциплины, как метание ножа, пауэрлифтинг, шахматы и пр. Фестиваль организовали Ассоциация ветеранов СВО и организация «Герои Отечества» при поддержке регионального и федерального Минспорта.