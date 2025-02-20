В Электростали благоустроят самую большую в Подмосковье городскую площадь

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Электростали в текущем году завершат второй этап реконструкции Центральной площади около ледового дворца спорта «Кристалл» – самой большой городской площади Подмосковья. Такими планами глава городского округа Инна Волкова поделилась на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Помимо этого, в муниципалитете обновят два сквера – «Защитникам неба» у парка «Авангард» и «На семи ветрах» в западном районе. В планах – воссоздать фонтан «Рыбки» на Пешеходном бульваре, который работал в 1960-е годы», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.Руководитель муниципалитета также сообщила, что в Электростали приступили к капремонту культурного центра «Октябрь», где занимаются одарённые дети. Работы там завершат в 2026 году.
Преобразятся и спортивные объекты. Летом планируется закончить капитальный ремонт спортзала для игровых видов спорта, в будущем году – модернизировать спортшколу олимпийского резерва по единоборствам. А на стадионе футбольной школы «Восток», где занимаются более 420 юных воспитанников, в следующем году уложат поле с искусственным газоном. Тренироваться на нём можно будет круглый год.
Как рассказала Волкова, в Электростали благоустроена первая очередь лесопарка «Авангард». Он стал одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. В прошлом его посетили 1,2 млн человек. Реализация второй очереди намечена на 2027-2028 годы.
Помимо этого, сейчас ведутся проектные работы по созданию ещё одной точки притяжения – лесопарка «Юбилейный» с лыжной трассой имени почётного жителя города С. Золотухи. Благоустройство запланировано на следующие два года.
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Лора Луганская