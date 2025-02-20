В Электростали ввели дополнительную меру поддержки для учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Электросталь активно привлекают на работу учителей. Для этого там ввели дополнительную меру поддержки. Об этом глава муниципалитета Инна Волкова рассказала во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Это грант на 300 тысяч рублей, который мы выделяем приезжающим из других регионов педагогам. В прошлом году на конкурсной основе мы таким образом привлекли пять учителей и 41 молодого специалиста. Также предоставляем педагогам жилые помещения по коммерческому и социальному найму», – пояснила Волкова.Электросталь – один из флагманов образования Подмосковья. Сегодня семь общеобразовательных учреждений округа входят в топ-100 школ региона, четыре – в топ-75 умных школ.
Читайте также:
В Электростали построят шесть котельных и обновят очистные сооружения
Победители в номинации «Народный ВПК» выделили средства на помощь подмосковным полкам
В Подмосковье проведут капремонт свыше 4,4 тыс. домов и заменят более 360 лифтов
Лора Луганская