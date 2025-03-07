Подмосковье поучаствует в международной конференции по созданию городской среды

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К участию в V Международной выставке-конференции по созданию комфортной городской среды приглашается Подмосковье.
Мероприятие состоится 23-24 апреля в первом павильоне комплекса «Экспоцентр». Основная тема для обсуждения: «Парки для здоровой нации: зелёный щит здоровья». Главное парковое событие России посетят мировые эксперты по вопросам развития общественных пространств.
Ранее стало известно, какое строительство началось в Подмосковье.
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«Главное парковое событие страны проводится в целях популяризации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках экспозиции будет открыт Всероссийский выставочный фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы Великой Отечественной войны» в честь 80-летия Победы», — сказано в пресс-релизе.Все подробности можно узнать на сайте и ФорумПарков.РФ.
Ранее стало известно, какое строительство началось в Подмосковье.
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Никита Кротов