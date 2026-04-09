В Электростали до конца 2027 года введут семь новых блочно-модульных котельных
В Электростали в этом году обновят 12,5 километров теплосетей и введут пять новых блочно-модульных котельных, а в 2027-м – ещё две. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона в ходе рабочей поездки проверил готовность новой котельной на Восточном проезде в городе Электросталь и поговорил с жителями.
Работы проходят по госпрограмме на 2023-2031 годы, которая коснётся 40 000 жителей округа, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.
«Ещё только апрель, но мы уже в активной фазе модернизации тепло- и водоснабжения. В Московской области должны переложить более 360 километров теплосетей и обновить 135 больших и маленьких котельных. Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Всё делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна», – сказал Воробьёв.
По его словам, все котельные, которые модернизируют или строят в регионе, закольцованы. Они страхуют друг друга на случай нештатных ситуаций.
«В Электростали мы также меняем и сети. То же самое происходит в каждом городе Подмосковья – в Чехове, Химках, Подольске и Одинцове. Все без исключения имеют свои программы. Есть график работ и контроль за ними», – добавил губернатор.На новой котельной установили четыре современных котла отечественного производства. Ведутся пуско-наладочные работы. Выйти на полную мощность планируют к июню.
«Это полностью автоматизированная котельная на 15 мегаватт блочно-модульного исполнения. Она изготовлена на заводе в Нижнем Новгороде. Сейчас находимся в фазе пусконаладки и опробования. Котельная обслуживает 4800 жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта. Она снимет часть нагрузки с котельной в районе Восточный», – пояснил руководитель строительно-монтажного управления подрядной организации Алексей Ботанов.Помимо котельной на Восточном проезде, в этом году планируется ввод в эксплуатацию четырёх новых БМК – в посёлках Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово. В планах на следующий год – ещё две: на улице Золотухи в Электростали и в посёлке Новые дома.
Кроме этого, идёт масштабное обновление теплотрасс. В прошлом году в муниципалитете модернизировали четыре участка общей протяженностью 14,5 километров в посёлках Фрязево, Елизаветино и селе Иванисово. В этом году в планах – 12,5 километров сетей.
Повысить надёжность теплоснабжения помогает цифровая трансформация. В 2024-2025 годах датчики и диспетчерский контроль установили на 13 котельных и на всех 16 ЦТП округа. Благодаря этому средняя продолжительность устранения аварий сократилась с 5,7 часов до 3,7.
«Если раньше на каждой котельной было по четыре датчика, то с этого года специалисты предложили ещё один, который позволит на ещё более ранних стадиях выявлять аварии. Задача – в максимально короткий срок предпринять всё необходимое, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду», – добавил губернатор.Масштабная государственная программа модернизации ЖКХ Подмосковья в этом году охватывает около 300 объектов, включая 135 котельных и свыше 361 километров теплосетей.