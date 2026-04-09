В Электростали до конца 2027 года введут семь новых блочно-модульных котельных

09 апреля 2026, 17:30

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Электростали в этом году обновят 12,5 километров теплосетей и введут пять новых блочно-модульных котельных, а в 2027-м – ещё две. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Глава региона в ходе рабочей поездки проверил готовность новой котельной на Восточном проезде в городе Электросталь и поговорил с жителями.



Работы проходят по госпрограмме на 2023-2031 годы, которая коснётся 40 000 жителей округа, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.

«Ещё только апрель, но мы уже в активной фазе модернизации тепло- и водоснабжения. В Московской области должны переложить более 360 километров теплосетей и обновить 135 больших и маленьких котельных. Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Всё делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В Электростали мы также меняем и сети. То же самое происходит в каждом городе Подмосковья – в Чехове, Химках, Подольске и Одинцове. Все без исключения имеют свои программы. Есть график работ и контроль за ними», – добавил губернатор.

«Это полностью автоматизированная котельная на 15 мегаватт блочно-модульного исполнения. Она изготовлена на заводе в Нижнем Новгороде. Сейчас находимся в фазе пусконаладки и опробования. Котельная обслуживает 4800 жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта. Она снимет часть нагрузки с котельной в районе Восточный», – пояснил руководитель строительно-монтажного управления подрядной организации Алексей Ботанов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Если раньше на каждой котельной было по четыре датчика, то с этого года специалисты предложили ещё один, который позволит на ещё более ранних стадиях выявлять аварии. Задача – в максимально короткий срок предпринять всё необходимое, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду», – добавил губернатор.