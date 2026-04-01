В Подмосковье открыли набор на переподготовку кадров для ЖКХ
Специалистов и новичков в сфере жилищно-коммунального хозяйства приглашают пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Образовательные программы охватывают широкий спектр отраслевых специальностей: от слесаря аварийно-восстановительных работ и оператора котельной до электрогазосварщика, машиниста насосных установок и аппаратчика химводоочистки.
В перечень направлений обучения входят программы повышения квалификации для руководящего состава организаций ЖКХ, курсы по техническому обслуживанию и эксплуатации жилых зданий и инженерных систем, изучение нормативно-правовой базы управления жилищным фондом, а также вопросы оптимизации эксплуатационных затрат и внедрения энергосберегающих технологий.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Учебно-курсовой комбинат предлагает курсы общего и профильного обучения, включая бесплатные программы. Желающие могут пройти подготовку в сфере ЖКХ и получить свидетельство или удостоверение установленного образца.
Выбрать подходящий профиль обучения можно на официальном сайте Учебно-курсового комбината по ссылке.