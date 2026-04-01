В Подмосковье открыли набор на переподготовку кадров для ЖКХ

01 апреля 2026, 17:56

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалистов и новичков в сфере жилищно-коммунального хозяйства приглашают пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Образовательные программы охватывают широкий спектр отраслевых специальностей: от слесаря аварийно-восстановительных работ и оператора котельной до электрогазосварщика, машиниста насосных установок и аппаратчика химводоочистки.



В перечень направлений обучения входят программы повышения квалификации для руководящего состава организаций ЖКХ, курсы по техническому обслуживанию и эксплуатации жилых зданий и инженерных систем, изучение нормативно-правовой базы управления жилищным фондом, а также вопросы оптимизации эксплуатационных затрат и внедрения энергосберегающих технологий.



«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.