Врач МОДКТОБ развеял мифы о рентгене и рассказал, почему не стоит бояться

8 ноября в России отмечают День рентгенологии. Заведующий отделением лучевой диагностики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Антон Фомченко рассказал, почему не стоит бояться рентгена и как работает врач, сообщили в подмосковном Минздраве.



В отделении лучевой диагностики МОДКТОБ работают опытные специалисты, которые ежедневно помогают юным пациентам безопасно пройти обследования и получить точные результаты.

«Зачастую многие не понимают, почему лаборант присутствует в рентген-кабинете. Объясню, врач-рентгенолог обычно работает в паре с рентгенолаборантом. Рентгенолаборант помогает проводить исследование, а врач уже его описывает», — рассказал Антон Фомченко.
Он отметил, что современные цифровые аппараты безопасны: доза облучения равна нескольким авиаперелётам. Поэтому бояться рентгена не стоит.

Специалист также напомнил, что КТ, МРТ и рентген дополняют друг друга. Нужный метод обследования должен назначать врач.
