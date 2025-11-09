Врач МОДКТОБ развеял мифы о рентгене и рассказал, почему не стоит бояться

09 ноября 2025, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

8 ноября в России отмечают День рентгенологии. Заведующий отделением лучевой диагностики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Антон Фомченко рассказал, почему не стоит бояться рентгена и как работает врач, сообщили в подмосковном Минздраве.





В отделении лучевой диагностики МОДКТОБ работают опытные специалисты, которые ежедневно помогают юным пациентам безопасно пройти обследования и получить точные результаты.



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



«Зачастую многие не понимают, почему лаборант присутствует в рентген-кабинете. Объясню, врач-рентгенолог обычно работает в паре с рентгенолаборантом. Рентгенолаборант помогает проводить исследование, а врач уже его описывает», — рассказал Антон Фомченко.