Врач МОДКТОБ развеял мифы о рентгене и рассказал, почему не стоит бояться
8 ноября в России отмечают День рентгенологии. Заведующий отделением лучевой диагностики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Антон Фомченко рассказал, почему не стоит бояться рентгена и как работает врач, сообщили в подмосковном Минздраве.
В отделении лучевой диагностики МОДКТОБ работают опытные специалисты, которые ежедневно помогают юным пациентам безопасно пройти обследования и получить точные результаты.
«Зачастую многие не понимают, почему лаборант присутствует в рентген-кабинете. Объясню, врач-рентгенолог обычно работает в паре с рентгенолаборантом. Рентгенолаборант помогает проводить исследование, а врач уже его описывает», — рассказал Антон Фомченко.Он отметил, что современные цифровые аппараты безопасны: доза облучения равна нескольким авиаперелётам. Поэтому бояться рентгена не стоит.
Специалист также напомнил, что КТ, МРТ и рентген дополняют друг друга. Нужный метод обследования должен назначать врач.