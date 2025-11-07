В Подмосковье отремонтировали ФАП и амбулаторию

07 ноября 2025, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт двух медицинских учреждений завершили в Московской области: фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в деревне Алферьево округа Зарайск и амбулатории на улице Тимирязева в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Оба отремонтированных медучреждения открылись для пациентов.





«Мы уделяем особое внимание развитию первичного звена, чтобы медицинская помощь стала более доступной и комфортной. Сегодня после ремонта заработали ФАП в Зарайске и амбулатория в Луховицах. В них обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.