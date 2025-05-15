В Электростали ищут подрядчика на ремонт тепловых сетей

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Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести на Спортивной улице в Электростали, подряд на проведение этих работ выставлен на открытые электронные торги, соответствующее сообщение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участки тепловой сети от опуска до ТК-322, от У-54 через ТК-368а до ввода в дом №47Б по улице Спортивная в городе Электросталь. В рамках закупки должны быть обновлены сети диаметром от 100 мм до 250 мм в двухтрубном исполнении протяжённостью162 погонных метра и сети диаметром от 250 мм до 400 мм в двухтрубном исполнении протяжённостью 571,20 погонных метра», — говорится в сообщении.Работы по капремонту теплосетей должны быть завершены в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 68 миллионов 387 тысяч 200 рублей, заявки принимаются до 20 мая.
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Лев Каштанов