В Электростали ищут подрядчика на строительство водозаборного узла
Водозаборный узел планируется построить в деревне Есино городского округа Электросталь. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику нужно будет построить ВЗУ производительностью до 477,9 кубических метров в сутки», — говорится в сообщении.Завершение работ запланировано на 2026 год.
Начальная цена лота составляет 247 миллионов 244 тысячи 904 рублей 50 копеек. Заявки на подряд принимаются до 23 сентября. Финансирование проекта предусмотрено из бюджетов Московской области и округа Электросталь.