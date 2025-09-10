В Электростали ищут подрядчика на строительство водозаборного узла

10 сентября 2025, 13:58

оригинал Фото: медиасток.рф

Водозаборный узел планируется построить в деревне Есино городского округа Электросталь. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику нужно будет построить ВЗУ производительностью до 477,9 кубических метров в сутки», — говорится в сообщении.