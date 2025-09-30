В Электростали ликвидировали возникший по вине людей лесной пожар
На территории лесного фонда Московской области за сутки обнаружили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Природное возгорание выявили при наземном патрулировании Фрязевского участкового лесничества в трёх километрах от деревни Есино городского округа Электросталь. Пожар менее чем за два часа ликвидировали шесть человек личного состава и две единицы техники», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.Причиной ЧП там назвали нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджоге устанавливают, идут следственные действия. Материалы направлены в надзорные органы для наказания виновных.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штрафы до 60 тысяч рублей; для должностных лиц – до 110 тысяч рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.