В Коломне начали капремонт Центральной детской музыкальной школы

22 сентября 2025, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Коломне на улице Малышева, д. 24, начали капитальный ремонт «Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева», сообщили в Минстрое Подмосковья.