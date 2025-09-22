В Коломне начали капремонт Центральной детской музыкальной школы
В Коломне на улице Малышева, д. 24, начали капитальный ремонт «Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева», сообщили в Минстрое Подмосковья.
Подрядчик ООО «Воздвижение» уже приступил к демонтажным работам внутри здания и на крыше. На объекте задействованы 15 рабочих и одна единица техники. Работы ведут по госпрограмме за счет средств бюджета Московской области.
Здание 1958 года постройки, его площадь — более 3,6 тыс. кв.м. Планируют обновить фасад и входную группу, утеплить здание, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехнику, окна и двери, а еще провести внутренний ремонт. Для школы закупят новую мебель и учебное оборудование.
Завершить работы планируют в 2026 году.
Читайте также: