В Электростали начался капремонт спортшколы единоборств
В здании спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам, расположенное в Электростали по адресу: Красная улица, дом №36, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы планируется завершить в 2026 году.
«Здание построили в 1958 году, его общая площадь составляет более 600 квадратных метров. Сейчас в помещениях ведётся демонтаж», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В рамках капитального ремонта в школе обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят системы канализации, водо- и электроснабжения, вентиляции, а также сантехнику, двери, окна, потолки и полы. Кроме того, в школе установят новую мебель и оборудование.