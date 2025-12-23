Достижения.рф

В Мытищах снесли старые корпуса больниц и приступили к строительству медцентра

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Снос старых корпусов больниц, построенных почти сто лет назад, завершили на улице Коминтерна в Мытищах. Теперь на этом месте стартовало строительство большого медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время рабочие занимаются устройством котлована.

«Общая площадь медцентра составит свыше 110 тысяч квадратных метров. Там будет стационар почти на 800 коек, сосудистый центр, роддом, отделения хирургии и терапии», — отметил глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.
Здание возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Сдать новый медицинский центр в эксплуатацию планируют в 2030 году.
Лев Каштанов

