В Мытищах снесли старые корпуса больниц и приступили к строительству медцентра
Снос старых корпусов больниц, построенных почти сто лет назад, завершили на улице Коминтерна в Мытищах. Теперь на этом месте стартовало строительство большого медицинского центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время рабочие занимаются устройством котлована.
«Общая площадь медцентра составит свыше 110 тысяч квадратных метров. Там будет стационар почти на 800 коек, сосудистый центр, роддом, отделения хирургии и терапии», — отметил глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.Здание возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Сдать новый медицинский центр в эксплуатацию планируют в 2030 году.