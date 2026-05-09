В Электростали открыли «Парту Героя» в честь ветерана Николая Рысева
«Парту Героя», посвящённую ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Электростали Николаю Ивановичу Рысеву, открыли в преддверии Дня Победы в Московском областном политехническом колледже НИЯУ МИФИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В послужном списке Николая Ивановича есть ордена Отечественной войны I и II степени, а также медали «За Победу над Германией», «За Трудовую доблесть», «За Победу над Японией» и другие.
«После войны Николай Рысев закончил графический факультет Московского пединститута и много лет преподавал в подмосковном политехническом колледже. Кроме того, он пишет стихи и картины», — говорится в сообщении.В мероприятии в честь открытия «Парты Героя» принял участие сам Николай Иванович, а также глава Электростали Филипп Ефанов, депутат Госдумы РФ Геннадий Панин и студенты колледжа.