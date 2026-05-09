В парке «Патриот» в честь Дня Победы дали залп из трёх орудий

09 мая 2026, 14:44

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шматкова

Выстрел из трёх орудий прозвучал в подмосковном парке «Патриот» ровно в полдень 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шматкова.





Многие посетители специально подъехали в парк к 12 часам дня, чтобы стать свидетелями этого события.





«Меня переполняет чувство гордости за свою страну. Сегодня мы хотим увидеть все праздничные мероприятия, чтобы ещё больше почувствовать атмосферу этого дня», — поделилась впечатлениями жительница Домодедова Наталья Славова.