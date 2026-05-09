В парке «Патриот» в честь Дня Победы дали залп из трёх орудий
Выстрел из трёх орудий прозвучал в подмосковном парке «Патриот» ровно в полдень 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шматкова.
Многие посетители специально подъехали в парк к 12 часам дня, чтобы стать свидетелями этого события.
«Меня переполняет чувство гордости за свою страну. Сегодня мы хотим увидеть все праздничные мероприятия, чтобы ещё больше почувствовать атмосферу этого дня», — поделилась впечатлениями жительница Домодедова Наталья Славова.В парк она приехала с мужем, сыном и друзьями — чтобы разделить радость со своими близкими.
После залпа все желающие получили возможность сфотографироваться на фоне 122-миллиметровой гаубицы М-30 и попробовать самостоятельно навести орудие.