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В Жуковском состоялся региональный фестиваль «Масленичный переполох»

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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В Жуковском прошёл региональный фестиваль художественного творчества «Масленичный переполох». Его организовали Ассоциация педагогов дошкольных образовательных учреждений Московской области, Московский областной центр дошкольного образования ГГТУ и Управление образования городского округа Жуковский, сообщает Министерство образования Московской области.
Фестиваль проходил на базе лицея № 14 имени М. М. Громова и собрал более 200 педагогов из Раменского, Воскресенска, Люберец и Бронниц.

Педагоги смогли поучаствовать в различных мастер-классах, а ученики 5–7 классов лицея присоединились к творческой программе и украсили праздничные пряники.

Фото: Министерство образования Московской области

В конце мероприятия состоялся концерт, на котором выступили воспитанники детских садов и ученики школ Жуковского.

С приветственным словом на мероприятии выступила президент Ассоциации «Учителя Подмосковья» Лидия Антонова. Кроме того, в рамках концерта выступил хор музыкальных руководителей Раменского муниципального округа «Вдохновение».

Организаторы считают, что фестиваль «Масленичный переполох» помог педагогам расширить свои профессиональные горизонты и найти новые идеи для работы. Также они уверены, что подобные мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для обучения и развития детей.

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Пранкеры Вован и Лексус выступили на молодежном форуме «На государственной службе» в Подмосковье
26 февраля 2025, 22:07

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области/ Евгений Пронин)

В Красногорске прошел первый специальный молодежный форум «На государственной службе». На нем присутствовали порядка 1000 молодых специалистов из Московской области — работников Прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В числе спикеров, выступивших перед участниками, были Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — журналисты-пранкеры, известные как Вован и Лексус.

«Госслужба — это не просто профессия, работа, куда ты приходишь с 9 до 6, а все-таки призвание, служение государству, Родине, людям, живущим в нашей стране. Выбранная деятельность должна вас внутренне поддерживать, чтобы вы могли гордиться тем, что вы госслужащий», — отметил Алексей Столяров.

Выяснилось, что Вован и Лексус занимаются исследованием мошеннических схем и борьбой с ними.

«Прошедшие полгода мы тестировали программу, которая защищает граждан. Мошенники звонят тому или иному человеку, а звонок попадает к нам. Мы выяснили, что за психотипы людей работают в этих колл-центрах, какой масштаб, какие у них есть скрипты», — поделился Столяров.

Еще на форуме выступил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Он подчеркнул, что людям, которые занимают ответственные посты, важно рассказывать о своей деятельности в Сети. Цепелев уточнил, что необходимо рассказывать не только о позитивных событиях, связанных с профессиональной деятельностью, но и освещать о проблемах.

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#работа
#подмосковье
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Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье
Никита Михалков выступил на подмосковном форуме «На государственной службе»
26 февраля 2025, 21:59

Никита Михалков (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)

Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Форум прошёл в Доме правительства региона. В мероприятии приняли участие известные спикеры, в числе которых – председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры, народный артист РФ и почётный житель Московской области Никита Михалков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил режиссёра за внимание к региону и участие в форуме.

«Никита Сергеевич, в зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтёры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели. Это ребята, кому очень важно понимать, где мы находимся, куда мы идём и почему все то, что мы делаем под руководством и с идеологией Президента, имеет очень важную миссию – миссию единства нашей любимой страны. Спасибо, что вы нашли время и приехали к нам», – обратился к Михалкову Воробьёв.
Никита Михалков и Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)

Никита Сергеевич показал аудитории выпуск своей программы «БесогонТВ» под названием «Чего вам от нас надобно?», выпущенный ещё в 2016 году. В нём автор анализирует, почему Россия подвергается нападкам извне, и сравнивает разные исторические эпохи.

«Еще Александр III сказал, что они боятся нашей огромности. А сегодня свою трусость называют толерантностью и мультикультурализмом. Задача этого «цивилизованного» мира – переписать историю. Сейчас огромное количество людей убеждены в том, что Вторую мировую выиграли американцы, а Освенцим освободили поляки. И мы являемся свидетелями того, когда интересуют только права, но не интересует ответственность. А не бывает прав без ответственности. Иначе это приводит к хаосу», – подчеркнул Михалков.
Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Житель Химок Григорий Сушенцов спросил у режиссёра, должна ли политика оказывать влияние на культуру. Михалков вспомнил тяжёлые 1990-е годы, когда начали действовать разрушительные силы, и подчеркнул, что русское искусство всегда было созидательным. В связи с этим, он отметил, что политика должна влиять на культуру, но это влияние следует направлять исключительно на торжество национальных интересов России.

В заключение народный артист РФ отметил важность проведения подобных молодёжных форумов, на которых создаётся особая атмосфера.

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В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями
В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для инвалидов
26 февраля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Солнечногорске появится производство спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово» уже этим летом планирует завершить компания «КЕНГУРУ.ПРО». Она занимается производством уличного спортивного оборудования. Предприятие будет выпускать детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.
«Завершить пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию новый завод площадью 2,5 тыс. кв.м. «КЕНГУРУ.ПРО» рассчитывает в IV квартале текущего года. Это будет уже вторая производственная площадка компании в индустриальном парке «Есипово». После запуска компания сможет производить 4 млн единиц спортивного оборудования в год. Инвестиции в строительство и запуск площадки составят в 250 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На действующем предприятии в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, компания изготавливает площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей, строит спортивные площадки по всему миру.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье прошёл экоурок физкультуры для победителей акции «Разделять легко»
В Подмосковье прошёл экоурок физкультуры для участников акции «Разделять легко»
26 февраля 2025, 18:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье подвели итоги акции «Разделять легко», организованную региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера. Главный приз, урок экофизкультуры, получил филиал школы №12 посёлка Рязановский городского округа Егорьевск, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Уроки экофизкультуры для учащихся младшей и средней школы прошли в несколько этапов. Они закрепили знания по раздельному сбору отходов, полученные во время акции, в спортивном формате.
«Тренеры рассказали детям о цепочке жизни упаковки и товаров от производства, покупки, использования до переработки. Мяч с соответствующим названием вторсырья дети должны были отправить в баскетбольные корзины синего или серого цвета, имитировавшие мусорные контейнеры», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Как напомнили в Минчистоты, пилотная акция по сбору вторсырья «Разделять легко» прошла в трёх образовательных учреждениях Егорьевска. В ней участвовали более 3 тыс. школьников, которые собрали свыше 12 кубометров вторичного сырья.

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На обновление объектов теплоснабжения в Раменском потратят 255 млн рублей
26 февраля 2025, 18:40

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

АО «Раменская теплосеть» направит в этом году 255 млн рублей на масштабное обновление тепловых сетей и котельных в Раменском городском округе. Планируются ремонты и модернизация десятков объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Инвестпрограмма предусматривает семь мероприятий на 168,5 млн рублей. Будут модернизированы участки теплосетей в населённом пункте Холодово, деревне Верея и других суммарной протяжённостью 570 м. Также обновят котельные «Восточная», «Дружба», «Рыболово» и котельную в посёлке Удельная», – уточнили в пресс-службе.
Ремонтная программа «Раменской теплосети» на 2025 год включает более 50 мероприятий на сумму 86,4 млн рублей. Запланированы ремонты 5,7 км теплосетей, 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб, четырёх установок химводоподготовки и двух теплообменников горячего водоснабжения.

Как отметили в администрации, масштабные инвестиции и ремонты повысят надёжность и эффективность теплоснабжения в Раменском городском округе.

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#московская область
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