В Жуковском состоялся региональный фестиваль «Масленичный переполох»

Фото: Министерство образования Московской области
В Жуковском прошёл региональный фестиваль художественного творчества «Масленичный переполох». Его организовали Ассоциация педагогов дошкольных образовательных учреждений Московской области, Московский областной центр дошкольного образования ГГТУ и Управление образования городского округа Жуковский, сообщает Министерство образования Московской области.
Организаторы считают, что фестиваль «Масленичный переполох» помог педагогам расширить свои профессиональные горизонты и найти новые идеи для работы. Также они уверены, что подобные мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для обучения и развития детей.
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