В Свердловской области участкового приговорили к 3,5 годам колонии за насилие
В Свердловской области суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 26-летнего бывшего участкового МО МВД «Ирбитский» за превышение должностных полномочий и насилие над местным жителем. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, в ночь на 27 февраля 2025 года осужденный прибыл проверить информацию о возможном противоправном поведении жителя. Во время этого он не менее 10 раз ударил мужчину по голове и другим частям тела, а также применил к нему ручные браслеты. Экс-участкового признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Ранее стало известно, что в Уфе силовики предотвратили взрыв и массовый расстрел в местном отделении полиции. Как оказалось, террористы приехали в Россию из Центральной Азии.
