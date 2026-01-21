Достижения.рф

Племянник Екатерины Варнавы получил условный срок за попытку мошенничества

оригинал Фото: Istock/AMilkin

Мытищинский суд признал племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия виновным в покушении на мошенничество.



Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», суд назначил Варнаве принудительные работы сроком на один год восемь месяцев. С заработной платы осужденного будут удерживать 15%.

Установлено, что 5 февраля 2025 года мошенники позвонили 87-летней пенсионерке. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с её счёта перевели деньги террористам. Звонившие убедили женщину снять все сбережения и передать их курьеру для «обеспечения безопасности».

Когда пенсионерка попыталась снять деньги, сотрудник банка заподозрил обман и вызвал полицию. При передаче муляжа на сумму 350 тысяч рублей полиция задержала курьера — Георгия Варнаву. Он признал вину и возместил ущерб до приговора.

Ольга Щелокова

