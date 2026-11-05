В Электростали посетитель вынес из магазина дорогие товары прямо в продуктовой корзине

05 ноября 2026, 16:47

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Электростали посетителя, который хотел вынести из магазина дорогостоящие товары. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





29-летний посетитель магазина на улице Карла Маркса собрал в корзину несколько бутылок крепкого алкоголя и морепродукты, встал в очередь, но в последний момент решил обойтись без оплаты. Он развернулся и быстро направился к выходу, прихватив с собой товары вместе с продуктовой корзиной.

«Рядом находился наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратилась директор сетевой точки и указала приметы нарушителя. Долго искать не пришлось – недобросовестного посетителя выдала корзина в руках. В ходе разбирательства выяснилось, что в тот же день молодой человек таким же способом похитил товары из другой торговой точки», – рассказали в пресс-службе