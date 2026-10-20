В Москве росгвардейцы задержали двух мужчин за стрельбу во дворе дома

20 октября 2026, 17:23

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали двух ранее судимых мужчин, которые нарушили общественный порядок на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.