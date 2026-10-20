В Москве росгвардейцы задержали двух мужчин за стрельбу во дворе дома
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали двух ранее судимых мужчин, которые нарушили общественный порядок на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Патрульные получили информацию о том, что во дворе одного из домов на проспекте Маршала Жукова слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибыв на место, росгвардейцы установили нарушителей.
Выяснилось, что 47-летний уроженец Оренбургской области вместе с 41-летним приятелем из Краснодарского края стреляли из пневматического оружия. По их словам, они сделали это «просто так, два раза и в воздух».
Оба мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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