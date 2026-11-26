В Электростали построили дом на 300 квартир
Строительство дома на 300 квартир завершили в ЖК «Северный квартал» на территории круга Электрогорск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Общая площадь здания составляет более 13 300 квадратных метров. Квартиры там представлены разных планировок — от студий до трёхкомнатных с объединёнными кухнями-гостиными. В подъездах есть колясочные, а на первом этаже — коммерческие помещения. Там откроют магазины, кафе, салоны красоты и прочие объекты сферы услуг», — говорится в сообщении.Во дворе установили детские и спортивные площадки, а также оборудовали зоны для тихого отдыха.
Всего в ЖК «Северный квартал» входят шесть многоэтажных двухподъездных домов, детсад и многоуровневый паркинг.