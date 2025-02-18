Воробьёв подписал закон о запрете продавать алкоголь в магазинах во дворах МКД

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал запрет продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Закон, принятый Мособлдумой, вступит в силу с 1 сентября, сообщил глава региона.
«По понятным причинам жителям не нравится соседство подобных точек с МКД и игровыми площадками – там, где гуляют дети и отдыхают взрослые. Такие магазины увеличивают риск возникновения конфликтной ситуации. Может раздражать и их внешний вид. Поэтому мы решили ввести новые ограничения», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он пояснил, что, если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Исключения составят магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы.
Кроме того, нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 часов на объектах общепита в МКД. Это сделано для того, чтобы «наливайки» под видом кафе не злоупотребляли лицензиями и не вызывали недовольство жителей. Такая мера не распространяется на рестораны.
«У нас участились случаи преступлений в состоянии алкогольного опьянения. За прошлый год их зафиксировано около 5 тыс. На несовершеннолетних за употребление спиртного составили более 1 тыс. протоколов. Вместе с тем выросло и число жалоб от жителей на шум во дворах, грязь и отсутствие порядка», – добавил губернатор.Он выразил уверенность, новый закон поможет сделать Подмосковье безопаснее и комфортнее.
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Лора Луганская