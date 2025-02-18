Воробьёв подписал закон о запрете продавать алкоголь в магазинах во дворах МКД

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал запрет продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Закон, принятый Мособлдумой, вступит в силу с 1 сентября, сообщил глава региона.