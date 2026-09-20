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В Электростали проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

оригинал Николай Рысев (фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь)

Столетний житель Электростали, почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Николай Рысев принял участие в голосовании. О этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, Николай Иванович решил не вызывать голосование на дом, а сам пришёл на избирательный участок.

«Когда видишь такое неравнодушие к будущему родного города и страны, понимаешь, с кого нужно брать пример. Николай, Иванович, вы наша гордость, живая история и истинный пример патриотизма для будущих поколений», — сказал ветерану глава Электростали Филипп Ефанов.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера.
Лев Каштанов

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