Явка на выборах в Подмосковье на утро воскресенья превысила 40%
Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 10:00 воскресенья, 20 сентября, составила 40,1%. Такие данные по итогам заключительного дня голосования приводятся в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Там отметили, что на участках свои голоса отдали 33,99% человек, а с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 85,73%.
В течение трех дней, 18–20 сентября, в Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни выбирают депутатов местных советов. Всего в регионе работают почти 3970 избирательных участков, сегодня они открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.
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