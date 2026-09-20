Явка на выборах в Подмосковье на утро воскресенья превысила 40%

20 сентября 2026, 10:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 10:00 воскресенья, 20 сентября, составила 40,1%. Такие данные по итогам заключительного дня голосования приводятся в телеграм-канале Мособлизбиркома.