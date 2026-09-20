В подмосковном «Союзе отцов» рассказали, как приучить детей к участию в выборах

20 сентября 2026, 11:17

оригинал Андрей Давыдов (фото: «Радио 1»)

Участие в выборах должно войти в привычку каждого гражданина, и формировать эту привычку нужно с детства. Такое мнение высказал член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов», руководитель подмосковного отделения «Союза отцов» Андрей Давыдов, сообщает корреспондент «Радио 1».





По мнению Давыдова, главное для детей — это пример родителей. Они сами не должны пропускать голосования. А с пяти-шести лет можно начинать брать ребёнка с собой на избирательный участок.





«Приходить с более маленьким ребёнком не имеет смысла: он не поймёт, что происходит. А у дошколёнка утренний поход куда-то уже не вызовет отторжения, а наоборот, будет интересен. И важно, чтобы ребёнок получил какие-то «плюшки». Например, можно зайти с ним на обратном пути в магазин игрушек, купить какой-то подарок. Чтобы ребёнок привык, что выборы — это праздник», — посоветовал общественник.

«О выборах президента или в Госдуму должен рассказывать папа, это более сложные юридические материи, и отец может сделать это более взвешенно. А о муниципальных — мама, потому что она лучше расскажет о человеке, который в зоне прямой видимости, о его плюсах и минусах», — пояснил Давыдов.