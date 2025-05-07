В Подмосковье резко снизилась смертность от туберкулёза

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Смертность от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 50% и составила 0,6 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе ведётся масштабная работа, направленная в первую очередь на раннее выявление туберкулеза. Благодаря комплексной работе происходит снижение как заболеваемости, так и смертности от этого заболевания», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.В состав областного противотуберкулёзного диспансера входит двенадцать филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе подмосковных больниц. Кроме того, в регионе функционируют шесть туберкулёзных стационаров в общей сложности на 905 коек.
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