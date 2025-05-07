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В Подмосковье резко снизилась смертность от туберкулёза

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Смертность от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 50% и составила 0,6 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе ведётся масштабная работа, направленная в первую очередь на раннее выявление туберкулеза. Благодаря комплексной работе происходит снижение как заболеваемости, так и смертности от этого заболевания», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В состав областного противотуберкулёзного диспансера входит двенадцать филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе подмосковных больниц. Кроме того, в регионе функционируют шесть туберкулёзных стационаров в общей сложности на 905 коек.

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#подмосковье
Акция «Сад памяти» собрала на центральной площадке Подмосковья 1,5 тыс. жителей
07 мая 2025, 13:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

«Только за день на площадке в Нестеровском участковом лесничестве в рамках Международной акции «Сад памяти» было высажено 10 230 сеянцев сосны на площади 3 га. Молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Ухаживать за деревьями будут лесничие», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На центральную площадку в Рузском муниципальном округе прибыли 1,5 тыс. желающих сделать вклад в восстановление и сохранение леса в Подмосковье. Это жители ближайших населенных пунктов, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры и лесничие.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как отметили в ведомстве, для участников акции организовали концерт, провели мастер-классы, развернули полевую кухню.

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#9 мая
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Спортсменка Вишневская из Подмосковья победила на международном турнире по боксу
07 мая 2025, 13:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Ксения Вишневская одержала победу на IX международном турнире по боксу Juniors Nations Cup, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Ксения Вишневская завоевала золотую медаль в весовой категории 48 килограммов. В полуфинале Ксении присудили победу в связи с неявкой противницы. А в финальном бою она сражалась с россиянкой Дарьей Гавриной и победила её», — говорится в сообщении.
IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил в сербском городе Врбас с 30 апреля по 4 мая. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из десяти стран, включая Чехию, Казахстан, Румынию, Сербию, Македонию и до. Первое место в общекомандном зачёте турнира заняла сборная Российской Федерации.

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В Подмосковье в этом году отремонтируют шесть дорог Победы
07 мая 2025, 13:33

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в ходе ремонтного сезона 2025 года обновят шесть дорог, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Каждый год по традиции в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту включают социально значимые дороги Победы. В год 80-летия Великой Победы в Подмосковье отремонтируют шесть дорог суммарной протяжённостью более 12 км. Мосавтодор уже завершил ремонт одной из них: свыше 4 км покрытия обновили на участке между деревней Чапаевка и посёлком Новый городок в Одинцовском городском округе. Рядом находится памятник лётчикам-героям, защитникам московского неба в военные годы», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Более 3 км покрытия заменят на Осташковском шоссе в Мытищах. Рядом расположен Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». В июне 2013 года там провели первое захоронение останков Неизвестного солдата, погибшего под Смоленском.

В Шаховской приведут в порядок участок дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» длиной 2,75 км. Он проходит через улицы Партизанскую и Базаева. Одна из улиц названа в честь Потапа Михайловича Базаева, который был комиссаром Шаховского партизанского отряда. Погиб в бою у деревни Варварино 6 ноября 1941 года. Посмертно награждён орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Также проведут ремонт ул. Босова в Истре. Она носит имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Босова. В Центральном сквере города ему установлен памятник. Он был командиром 1-ой танковой роты тяжёлых танков «КВ» 23 танковой бригады 16 армии Западного фронта, прикрывал Волоколамское направление. За мужество и героизм Алексей Петрович трижды был награждён орденом Ленина, в последний раз – посмертно в феврале 1942-го.

На ул. Красных Партизан в Можайске обновят 1 км покрытия. Улицв названа в честь можайских партизан и ведёт к памятнику воину-освободителю, который представляет собой фигуру солдата Советской армии.

В Климовске отремонтируют ул. Рожкова, названную в честь Ивана Георгиевича Рожкова. В годы войны он был активным участником партизанского движения Подмосковья, а в 1960-1975 годы – председателем исполкома Климовского горсовета. При его участии был разработан первый генеральный план города. Климовск стал одним из самых зеленых городов Подмосковья. Иван Георгиевич был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

Как напомнили в ведомстве, что в 2022-24 годах в Московской области обновили около 30 км покрытия на 14 улицах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. Дороги расположены в Волоколамске, Истре, Кашире, Красногорске, Коломне, Наро-Фоминске, Можайске, Раменском, Рузе, Подольске, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

Ремонтные работы на региональной сети ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Интегративная медицина избавила женщину от аллергии, которой та страдала 10 лет
07 мая 2025, 13:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи научно-практического Центра интегративной медицины вылечили пациентку от аллергии, которой та страдала 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
34-летняя женщина поступила в центр с жалобами на конъюнктивит, ринит и приступы астмы, которые она пыталась купировать гормональной терапией. Как рассказала сама пациентка, сезонную аллергию она безуспешно лечила уже 10 лет.
«Диагностика на основе биорезонансного воздействия, помимо пищевой и дыхательной аллергии, выявила и серьёзную паразитарную нагрузку на организм женщины», – рассказала директор Центра интегративной медицины Наталья Отдельнова.
Пациентке назначили 12-дневный курс биорезонансной терапии. Он включал антигистаминные программы, частоты, направленные на снижение сезонной аллергии, противопаразитарные и детоксикационные частоты.
«После окончания лечения женщина отметила полное прекращение приступов астмы без применения гормональных препаратов. Со стороны слизистых оболочек наблюдались остаточные катаральные явления, но антигистаминные препараты приходится принимать реже. Сейчас пациентка продолжает лечение в ожидании полного выздоровления. Она сердечно поблагодарила врачей», – отметила Отдельнова.
В министерстве напомнили, что биорезонансная терапия – это уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на наличие инфекций или вирусов, заболеваний органов и систем, создать с помощью частотных колебаний индивидуальную программу лечения. За 12 сеансов лечения БРТ нормализуются показатели организма, когда традиционные методы медицины не столь эффективны.

БРТ применяется при лечении заболеваний нервной системы, расстройства аутистического спектра, посттравматических стрессовых расстройств, вегетативных расстройств с тревожной компонентой, полинейропатии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, кровообращения, органов дыхания, патологии ЖКТ, туберкулеза, болевых синдромов, плохо заживающих ран и язв, хронических заболевания разных органов и систем.

Получить направление на диагностику и лечение можно у врача любой специальности в учреждениях здравоохранения Московской области.

Биорезонансная терапия доступна в Центре интегративной медицины, НИКИ детства, ДКЦ им. Л.М. Рошаля и Противотуберкулезном диспансере, а также в медицинских организациях 11 городских округов: Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Ногинска, Одинцова, Раменского, Реутова, Солнечногорска, Химок и Электростали. Число организаций, где проводится БРТ, планируют увеличить.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
#аллергия
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Мошенники выманили у пенсионера из Дмитрова сбережения и заставили продать авто
07 мая 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/JuYochi

72-летний житель Дмитрова стал жертвой телефонных мошенников: из-за них он потерял все свои сбережения, продал машину и влез в долги. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Подробности о происшествии рассказали в прокуратуре Московской области.
«Сначала пенсионеру поступил звонок через мессенджер якобы от сотрудника Энергосбыта. Речь шла о замене электросчётчиков. Пенсионер согласовал со звонившим день прихода мастера и по его запросу продиктовал пришедший на телефон код подтверждения. На этом разговор прекратился», — говорится в сообщении.
Пенсионер заподозрил, что звонок был мошенническим, и злоумышленники выманили у него код доступа к его аккаунту на Госуслугах. Подозрение подтвердило поступившее сообщение о необходимости срочно позвонить по указанному номеру. Пенсионер позвонил, трубку взяла девушка, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она сказала, что мошенники заполучили его паспортные данные, оформили доверенность и попытались взять на него кредит. Их попытка сорвалась, но теперь во избежания хищения пенсионеру нужно перевести все деньги на новый «безопасный счёт». По полученной инструкции пенсионер перевёл 1 миллион 345 тысяч рублей.

Спустя три дня пенсионеру вновь позвонили. На этот раз мошенник представился сотрудником органов безопасности и сказал, что машину пенсионера выставили на продажу. В подтверждение своих слов он прислал договор купли-продажи. И посоветовал для «спасения» имущества как можно скорее самостоятельно продать автомобиль, а деньги вновь зачислить на «безопасный счёт». Пенсионера также убедили оплатить пошлину в 13%, для чего ему пришлось занять миллион рублей у родственников.

В настоящее время по факту мошенничества ведётся расследование.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин предупредил, что новые мошеннические схемы появляются каждый день, и важно уметь распознавать признаки обмана.

«Неизвестные представляются сотрудниками банков, социальных служб или правоохранительных органов? В разговоре речь заходит о безопасности денежных сбережений или необходимости сообщить личный данные? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.
Приметы мошенничества перечислил также руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасёв.

«Нужно обращать внимание на следующие моменты: звонок поступает от неизвестного человека, во время разговора вас просят сообщить код из смс, перезвонить по телефону, указанному в сообщении, или перейти по ссылке. Будьте бдительны: когда собеседник требует перечислить сбережения на «безопасный» или «резервный» счёт, а также убеждает продать свое имущество — это точно мошенник», — разъяснил Кирилл Карасёв.
Он добавил, что разговор с мошенником следует немедленно прервать. А если злоумышленники успели причинить ущерб, нужно сразу обращаться в полицию.

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