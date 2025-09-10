В Электростали выбрали подрядчика на ремонт школы единоборств

10 сентября 2025, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы олимпийского резерва по единоборствам проведут в Электростали. Контракт на выполнение работ заключён с компанией «ТрансДорСтрой». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Спортшкола «Электросталь» расположена по адресу: Красная улица, дом №36. Здание должно быть отремонтировано до конца 2026 года.





«Спортшкола была построена в 1958 году, её общая площадь составляет более 600 квадратных метров. Подрядчику предстоит обновить фасад, кровлю и входную группу, заменить инженерные сети, сантехнику, радиаторы, двери и окна, полы и потолки», — говорится в сообщении.