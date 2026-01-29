В Электростали задержали более 20 мигрантов-нелегалов и преступника в розыске

29 января 2026, 12:37

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в Электростали полицейские при поддержке ОМОНа «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Правоохранители проверили складские и производственные помещения на улице Горького, а также территорию железнодорожной станции Фрязево.





«В результате 23 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность в России. Их оштрафовали на пять тысяч рублей каждого и выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.