Суд вынес приговор партнеру Чекалиных по бизнесу
Гагаринский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два судебных заседания. Это стало возможным благодаря тому, что Роман Вишняк признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Сразу после оглашения приговора экс-партнера блогеров взяли под стражу прямо в зале суда.
На основании представленных доказательств суд установил, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Вишняк, действуя в составе преступной группы, перевёл более 251,6 миллиона рублей на счета нерезидента. Эти средства поступали от продажи онлайн-курсов и фитнес-марафонов. В банк при этом предоставлялись подложные документы, содержащие недостоверные сведения о целях переводов.
