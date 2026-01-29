Суд вынес приговор партнеру Чекалиных по бизнесу

29 января 2026, 11:13

Бывшего партнёра блогеров Чекалиных Вишняка приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Роман Вишняк (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Гагаринский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.