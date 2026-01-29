В Дагестане мужчина жестоко убил 36-летнюю женщину и скрылся
В Дагестане расследуют жестокое убийство 36-летней жительницы села Джалган Мальвины Магомедовой. Подозреваемый в преступлении скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.
По предварительной информации, женщина вышла из дома в ночь на прошлую пятницу и не вернулась. В последний раз родственники видели её около полуночи в чёрном спортивном костюме. Спустя некоторое время Мальвину Магомедову обнаружили погибшей, на теле нашли признаки насильственной смерти.
Как сообщает Telegram-канал, связанный с силовыми структурами, полиция объявила в розыск 28-летнего Ражидина Яралиева, которого подозревают в совершении убийства. У погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Следственные органы продолжают работу по установлению местонахождения подозреваемого и мотивов преступления.
Читайте также: