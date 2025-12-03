Мошенники стали предлагать услуги по проверке качества воды
Телефонные аферисты начали использовать новый обманный сценарий. Теперь они представляются работниками «Водоканала» и предлагают провести лабораторную проверку качества воды. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники задействуют привычную схему с заменой счетчиков, но добавляют новый элемент. Чтобы подтвердить запись на экспертизу, они запрашивают секретный код из СМС. Эта комбинация позволяет им получить доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».
После этого мошенники перезванивают, выдавая себя за банковских служащих, и убеждают перевести деньги на неизвестные реквизиты.
Аферисты нашли новый способ обмана, заставляя жертв звонить им. Эта схема стала особенно популярной в последние месяцы.
Читайте также: