Россиянин избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Приморском крае мужчина избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.



По данным ведомства все началось с ссоры между супругами в поселке Кавалерово. 39-летний ранее судимый мужчина поругался с 42-летней женой и набросился на нее с кулаками. Через некоторое время избитая женщина вызвала скорую. Когда фельдшер вошел в дом, неадекват начал мешать его работе. Затем он изрезал его ножом и скрылся.

Медика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Супруге нападавшего оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение. Вскоре полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пациента, напавшего на фельдшера скорой помощи.

Лидия Пономарева

