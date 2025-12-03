Россиянин избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала

03 декабря 2025, 08:35

В Приморье задержали рецидивиста, который избил жену и изрезал фельдшера

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Приморском крае мужчина избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.