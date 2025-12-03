Россиянин избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала
В Приморском крае мужчина избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.
По данным ведомства все началось с ссоры между супругами в поселке Кавалерово. 39-летний ранее судимый мужчина поругался с 42-летней женой и набросился на нее с кулаками. Через некоторое время избитая женщина вызвала скорую. Когда фельдшер вошел в дом, неадекват начал мешать его работе. Затем он изрезал его ножом и скрылся.
Медика госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Супруге нападавшего оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение. Вскоре полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пациента, напавшего на фельдшера скорой помощи.
