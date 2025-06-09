В электростальском парке «Авангард» запустили аттракцион для экстремалов
В парке «Авангард» в Электростали для любителей острых ощущений установили новый аттракцион зиплайн. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Аттракцион представляет собой быстрый спуск по стальному канату, натянутому на большой высоте. Работы по его установке проводились с середины апреля. Сейчас он работает в тестовом режиме.
«Аттракционы такого типа установлены в разных точках мира и привлекают внимание любителей экстремальных развлечений. В «Авангарде» канат натянули над водоёмом Западный. В районе пляжа оборудован павильон, где будет размещаться обслуживающий персонал зиплайна и храниться оборудование», – отметили в пресс-службе.По информации руководства парка, аттракцион должен полноценно заработать в ближайшее время. Это произойдёт, когда будет полностью отлажен механизм аттракциона и подтверждена его безопасность для посетителей.