В электростальском парке «Авангард» запустили аттракцион для экстремалов

09 июня 2025, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Электросталь

В парке «Авангард» в Электростали для любителей острых ощущений установили новый аттракцион зиплайн. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Аттракцион представляет собой быстрый спуск по стальному канату, натянутому на большой высоте. Работы по его установке проводились с середины апреля. Сейчас он работает в тестовом режиме.

«Аттракционы такого типа установлены в разных точках мира и привлекают внимание любителей экстремальных развлечений. В «Авангарде» канат натянули над водоёмом Западный. В районе пляжа оборудован павильон, где будет размещаться обслуживающий персонал зиплайна и храниться оборудование», – отметили в пресс-службе.