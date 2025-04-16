В Электроуглях благоустроят парк «Липовая аллея»

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Благоустройство парка «Липовая аллея» панируется провести в городе Электроугли Богородского округа в текущем году, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет благоустроить парковую территорию общей площадью 3,5 гектара», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 271 миллион 670 тысяч 469 рублей 78 копеек, заявки принимаются до 30 апреля.
Благоустройство «Липовой аллеи» будет проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из областного и окружного бюджетов.
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