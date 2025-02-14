В Подмосковье за полмесяца оштрафовали 300 человек за парковку у мусорных баков

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 300 автовладельцев получили штрафы с начала февраля в Московской области за парковку рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Случаи парковки у контейнерных площадок, препятствующие работе мусоровозов, были выявлены с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и «умных автомобилей». Кроме того, информация о нарушителях поступала от неравнодушных граждан через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что общая сумма штрафов за незаконную парковку и контейнерных площадок в указанный период составила 1,8 млн рублей.
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Лев Каштанов