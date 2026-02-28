В этом году в Подмосковье благоустроят 13 лесопарков
В этом году в Подмосковье благоустроят 13 лесопарков, сделают современные и удобные пространства для прогулок с детьми, утренних пробежек, зимних лыж и спокойного отдыха на скамейке.
Об этом в телеграм сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, завершится второй этап Вишняковского лесопарка в Балашихе. Здесь появятся фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объект «Башня Мейерхольда» — в память о режиссёре, который жил и работал в городе. Для активного досуга обустроят спортивные зоны с воркаутом, для семей — детские площадки. Также предусмотрят пункт проката, освещённые дорожки с видеонаблюдением, зону для выгула собак и навигацию с QR-кодами. Завершить работы планируют к августу.
Территория «Массовка» в Дедовске станет лесопарком с продуманной доступностью. Входы сделают с трёх сторон — со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Чёрная, чтобы жителям разных микрорайонов было удобно приходить пешком. Проложат пешеходные маршруты и лыжную трассу, оборудуют детские и спортивные площадки, создадут зоны тихого отдыха. Появятся кафе, пункт проката, парковки и пост охраны.
Лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе станет пространством для всей семьи. Запланировали дорожки разных типов. В частности, асфальт — для велолыжероллерной трассы, гравий — для прогулочных троп, а также удобные тротуары. Оборудуют четыре спортивные площадки — волейбол, баскетбол, воркаут, настольный теннис и мини-футбол с трибунами и искусственным покрытием. Для детей предусмотрят три игровые зоны, для владельцев питомцев — огороженную площадку с дорожками. Отдохнуть можно будет в гамаках или на пикниковых площадках.
Также благоустроят лесопарки «Волхонка» (Богородский округ), Лечищево (Истра), Масловский лес, Новая Трёхгорка, Шульгино и лесопарк имени Ларисы Лазутиной (Одинцовский округ), лесопарк на улице Неделина (Щёлково), Коробово (Ленинский округ). В лесопарке «Пик Тяпкина» в Дубне обновят лыжную базу, а в лесопарке «Волкуша» в Лыткарине расширят парковку.
Все работы планируют завершить к концу октября. Во всех лесопарках появятся безопасные освещённые дорожки, понятная навигация и продуманная инфраструктура — с вниманием к деталям.
