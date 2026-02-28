28 февраля 2026, 11:49

оригинал Фото: istockphoto/Majorching

В этом году в Подмосковье благоустроят 13 лесопарков, сделают современные и удобные пространства для прогулок с детьми, утренних пробежек, зимних лыж и спокойного отдыха на скамейке.