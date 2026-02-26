В Люберцах расселения ждут более 17 000 жильцов 23 многоквартирных домов

26 февраля 2026, 18:26

оригинал Владимир Волков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Люберец Владимир Волков обсудили на встрече расселение аварийного жилья. Уже более 700 жителей городского округа перебрались в современные квартиры благодаря реализации первого этапа программы расселения.





Этот этап касался домов, признанных аварийными до 2017 года. Сейчас идёт второй. В него включены дома, признанные аварийными до 2022-го. Расселения ждут свыше 17 000 жильцов 23 МКД.



Помимо этого, Волков сказал о работе по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории сельскохозяйственного рынка у станции МЦД-3 «Люберцы». Демонтаж проводят в рамках исполнения областного законодательства. С 1 января этого года розничная торговля на рынках допускается только в капитальных зданиях, а временные конструкции запрещены.

«Я хотел бы поблагодарить вас за эту очень чувствительную, непростую работу. Объект не соответствовал санитарным требованиям, а теперь и законодательству. Вы знаете, что президент поддержал нашу инициативу, и соответствующий закон вступил в силу», – отметил губернатор.