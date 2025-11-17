Достижения.рф

В ежегодном турнире по самбо в Кашире приняли участие 100 юных спортсменов

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

XIV турнир по самбо среди юношей и девушек 2011-2013 года рождения состоялся во дворце спорта «Юбилейный» городского округа Кашира. В этом году участниками соревнований стали около ста спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В этом году турнир был посвящён 84-летней годовщине Битвы за Москву. Самбистов и зрителей поприветствовал зампред окружного Совета депутатов Игорь Кручинин.

«Кручинин вручил благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» мастеру спорта СССР, тренеру по самбо и дзюдо Николаю Золотареву, тренеру по самбо и дзюдо Андрею Бикбаеву и коллективу дворца спорта «Юбилейный», — говорится в сообщении.
Схватки проходили на двух коврах. Главными арбитром турнира был судья международной категории Сергей Кондрашкин.
Лев Каштанов

