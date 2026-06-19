На стадионе «Спартак» в Луховицах приступили к устройству футбольного поля
Реконструкция стадиона «Спартак» продолжается в Луховицах. Сейчас рабочие принялись за устройство футбольного поля. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая строительная готовность в настоящее время составляет 65%.
«Ведутся работы по обустройству поля с искусственным покрытием, а на построенной крытой трибуне на полторы тысячи зрителей — монтаж отопления и водоснабжения и отделка помещений», — сказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.Реконструкция проводится по областной госпрограмме за счёт бюджета региона. Завершить её должны до конца текущего года.
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