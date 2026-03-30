В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 115 человек
115 человек переселили из 53 аварийных помещений в двух подмосковных округах — Щёлкове и Сергиево-Посадском — за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Переселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Общая площадь расселённого аварийного фонда составила около 2 400 квадратных метров. Переселенцам предоставили квартиры в новостройках или выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в минувшем году в регионе завершили возведение домов для переселенцев в Подольске, Луховицах и Жуковском. В настоящее время строительство продолжается в Шатуре, Коломне, Талдоме и Ступине. Например, в Шатуре на улице Спортивная строят сразу два дома на 273 квартиры. Туда переедут более 620 человек.