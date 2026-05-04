В школе в Луховицах провели антинаркотическую акцию
Профилактическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью» провёл для старшеклассников одной из школ в Луховицах инспектор по делам несовершеннолетних из местного отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Полицейский рассказал ребятам, какие уловки используют преступники, чтобы вовлечь несовершеннолетних в торговлю наркотиками, в том числе — через интернет, а также какое наказание грозит «продавцам смерти».
«Кроме того, школьникам объяснили, как наркотические и психотропные средства разрушают организм», — говорится в сообщении.В завершение беседы инспектор призвал школьников вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Ранее сообщалось, что в одном из домов в Истре нашли нарколабораторию с 15 кг мефедрона.