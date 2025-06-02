В парке Талалихина в Подольске детям раздали свыше 2, 5 тысяч порций мороженого

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в рамках празднования Дня защиты детей состоялся масштабный городской праздник. Гостей ждали театральные постановки, спортивные соревнования, мастер-классы, тематические конкурсы, а также раздача более 2,5 тысячи порций мороженого, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Мороженое раздали ребятам в честь праздника. Эту добрую традицию подарил нам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что дети не только принимали участие в праздничной программе, но и поучаствовали в акции «Город профессий», в рамках которой писали письма поддержки бойцам.

«Простые слова поддержки, идущие от детского сердца, особенно ценны для тех, кто защищает нас. Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО за реализацию этой инициативы. С началом летних каникул!» — сказал он.

Отдельное внимание уделили детям военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. При поддержке администрации округа им вручили порядка 500 сладких подарков. Также все желающие могли присоединиться к интерактивной программе и принять участие в конкурсах, проходивших на территории парка.
Дайана Хусинова

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