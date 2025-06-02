В парке Талалихина в Подольске детям раздали свыше 2, 5 тысяч порций мороженого
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в рамках празднования Дня защиты детей состоялся масштабный городской праздник. Гостей ждали театральные постановки, спортивные соревнования, мастер-классы, тематические конкурсы, а также раздача более 2,5 тысячи порций мороженого, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мороженое раздали ребятам в честь праздника. Эту добрую традицию подарил нам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв», — отметил глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Простые слова поддержки, идущие от детского сердца, особенно ценны для тех, кто защищает нас. Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО за реализацию этой инициативы. С началом летних каникул!» — сказал он.