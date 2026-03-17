Школьникам Павловского Посада рассказали о российской промышленности

17 марта 2026, 10:30

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Темой очередного занятия в цикле «Разговоры о важном» в школах Павлово-Посадского округа стала отечественная промышленность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребятам рассказали об истории сферы производства, прошедшей путь от мануфактур до современных заводов.





«Особое внимание на этом занятии уделили промышленности родного округа, в том числе изготовлению знаменитых павловопосадских платков», — говорится в сообщении.