Достижения.рф

Школьникам Павловского Посада рассказали о российской промышленности

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Темой очередного занятия в цикле «Разговоры о важном» в школах Павлово-Посадского округа стала отечественная промышленность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ребятам рассказали об истории сферы производства, прошедшей путь от мануфактур до современных заводов.

«Особое внимание на этом занятии уделили промышленности родного округа, в том числе изготовлению знаменитых павловопосадских платков», — говорится в сообщении.
Урок прошёл в форме живого диалога: ребята живо интересовались темой, задавали вопросы и высказывали свои соображения.

Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0