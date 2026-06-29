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Школьник из Электрогорска получил высшие баллы за четыре ЕГЭ

Геннадий Панин и Алексей Майоров (фото: @GennadyPanin)

Алексей Майоров, окончивший в этом году 11-й класс лицея в Электрогорске, получил 400 баллов за четыре единых госэкзамена. Об этом написал в своих соцсетях депутат Госдумы из Павлово-Посадского округа Геннадий Панин.



Высшие оценки Алексей заработал на ЕГЭ по математике, русскому языку, химии и физике.

«Алексей мечтал стать студентом Высшей школы экономики. Своим трудом и упорством он открыл двери одного из лучших вузов страны», — отметил Панин.
Он также добавил, что в этом году выпускники учебных заведений округа показали исключительно высокие результаты: ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам получили два человека, по одному предмету — десять, а медалистами стали более 100.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов вручил паспорта 14-летним жителям.
Лев Каштанов

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