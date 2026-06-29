Школьник из Электрогорска получил высшие баллы за четыре ЕГЭ

29 июня 2026, 09:53

Геннадий Панин и Алексей Майоров (фото: @GennadyPanin)

Алексей Майоров, окончивший в этом году 11-й класс лицея в Электрогорске, получил 400 баллов за четыре единых госэкзамена. Об этом написал в своих соцсетях депутат Госдумы из Павлово-Посадского округа Геннадий Панин.





Высшие оценки Алексей заработал на ЕГЭ по математике, русскому языку, химии и физике.





«Алексей мечтал стать студентом Высшей школы экономики. Своим трудом и упорством он открыл двери одного из лучших вузов страны», — отметил Панин.