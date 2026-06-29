Юные жители Павловского Посада получили первые паспорта

29 июня 2026, 09:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Торжественное вручение паспортов провели для 14-летних жителей Павловского Посада в Городском парке в День молодёжи, 27 июня. Документы ребята получили из рук временно исполняющего обязанности главы округа Сергея Балашова. Об этом он написал в своих соцсетях.





Балашов поздравил собравшихся с праздником и дал напутствие юным гражданам.





«Парни, девчонки! С этой минуты с вас взрослый спрос: за слова, за поступки, за семью, за родную землю. Гражданин России — это звучит достойно, и это нужно подтверждать делами. Будьте надёжными, уважайте старших, держите слово, любите Родину и добивайтесь поставленных целей. Не ждите лёгких путей – берите и делайте», — сказал врип главы округа.