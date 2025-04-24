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Подмосковные спортсмены Ушакова и Шведов завоевали Кубок России по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Велосипедисты из Московской области Александра Ушакова и Ярослав Шведов победили на Кубке России по маунтинбайку по итогу двух этапов в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Победительницей турнира среди женщин стала спортсменка из подмосковного Краснознаменска Александра Ушакова, а золотую медаль в мужском соревновании завоевал Ярослав Шведов из Химок», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайк проходил 18-19 апреля в посёлке Псебай Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что представители Московской области выиграли пять золотых и одну бронзовую медаль на Кубке России по кикбоксингу, который проводился в Омске.

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Свыше 1,6 тыс. работников скорой помощи собрал форум «Вызов Подмосковья»
24 апреля 2025, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 1,6 тыс. человек участвуют в форуме «Вызов Подмосковья», который 24 и 25 апреля проводится в Доме правительства Московской области. Более 400 человек участвуют очно, ещё 1,2 тыс. – онлайн.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В форуме участвуют руководители медицинских организаций, станций и подстанций скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф, работники скорой, представители научного сообщества из Подмосковья, а также более 30 регионов и трёх стран – Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
«Каждый из вас лично или команды, которые вы возглавляете, занимаются спасением жизней. Съезд проходит в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. Мы все знаем, что такое компетентные профессиональные специалисты, работающие в этой службе. Особенно это показал период коронавируса, когда было огромное количество вызовов. В Московской области на пике оно доходило до 12,5-13 тыс. в сутки при норме 5-6 тыс. в зависимости от сезона. Это заставило нас по-другому взглянуть на оснащение медицинских машин, подготовку специалистов, автоматизацию и цифровизацию процесса. сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая форум.
По его словам, в Подмосковье брали на вооружение лучшие практики. Это и IP-телефония, и диспетчеризация, и обеспечение оборудованием, позволяющим освобождать руки медикам и оказывать помощь в «золотой час» для пациентов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В течение двух дней ведущие специалисты в сфере здравоохранения будут разбирать самые сложные случаи, с которыми сталкиваются работники скорой помощи, делиться опытом и передовыми методиками. Запланирована серия мастер-классов.
«Скорая помощь – стержень здравоохранения, и то, что в Московской области она улучшается, нет никаких сомнений. У вас очень ответственная работа, иногда от первого контакта зависит, будет ли жить человек или нет. В регионе уже много сделано, но ещё многое предстоит», – приветствовал участников съезда директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В службе скорой помощи Подмосковья сейчас работают около 10 тыс. человек, в том числе более 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. В среднем они обслуживают по 11-12 вызовов в сутки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Чтобы снизить нагрузку на бригады, в Московскую область продолжают привлекать специалистов, в том числе молодых. В прошлом году на работу устроились 1083 человека, в том числе 148 молодых специалистов. В этом году трудоустроено 278 специалистов, включая 32 молодых. После завершения обучения в августе планируется трудоустройство 262 целевиков. Предусмотрены договоры с ведущими вузами, доплаты для начинающих медработников.

В Подмосковье действуют меры поддержки медиков – социальная потека, компенсация аренды жилья в 30 тыс. рублей ежемесячно, проект «Приведи друга», программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». С начала года работникам скорой помощи увеличена зарплата.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Продолжается активная цифровизация, что позволяет освободить медиков от бумажной работы, наладить быструю передачу информации между специалистами. Все выездные бригады оснащены электронными планшетами, а жители могут отслеживать маршрут движение машины сразу после вызова. Перевод всех диспетчерских на IP-телефонию помогает не упускать звонков.

В регионе сейчас действуют 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. Регулярно обновляется и автопарк. Сейчас в нём свыше 880 машин и 90 реанимобилей. За пять лет заменено порядка 700 карет скорой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В каждой машине установлено необходимое оборудование для оперативного оказания помощи по дороге в больницу, в том числе дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Реанимобили по просьбе медиков дополнительно оснащены современными портативными устройствами Lucas 2, позволяющими автоматически проводить сердечно-лёгочную реанимацию.
«Андрей Юрьевич Воробьёв в своём выступлении отметил неоценимую роль скорой помощи в борьбе с пандемией. Каждый из тех, кто участвует в съезде – герой, спасающий жизни людей. Мы очень благодарны Московской области за то, что в самых серьёзных ситуациях, когда необходимо отвечать на экстренные вызовы федерального уровня, она всегда готова подставить надёжное плечо. Вот и при вторжении врага в Курскую область медицинские бригады из Подмосковья были в числе первых, кто отправился на выручку. И сегодня они помогают спасать жизни мирных граждан и наших бойцов», – отметил замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

На съезде Воробьёв вручил областные награды работникам СМП. Так, фельдшер Светлана Румянцева из Истры за последние 3,5 года выезжала на 4,7 тыс. вызовов. А её коллега из Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева за то же время обслужила 5 тыс. вызовов.

Вручены награды и водителям. Александр Соболев во время пандемии отработал почти 470 часов, совершил более 6 тыс. выездов. За прошлый год он проехал более 27 тыс. км. А на счету Николая Капустина – почти 30 тыс. км. Водитель рассказал, что в профессии он уже 10 лет, но при этом ни разу не нарушил правил дорожного движения и не допустил аварийных ситуаций.

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Подмосковный Минздрав контролирует ситуацию с холерой в регионе
24 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock / SyhinStas

В Московской области зафиксирован завозной случай холеры. Заболел турист, прибывший из Индии, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мужчина находится в больнице в мельцеровском изолированном боксе для исключения контактов. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь, проводят углублённую диагностику на другие разновидности вирусов», – написал Забелин в своём ТГ-канале.
Он заверил, что подмосковный Минздрав вместе с Роспотребнадзором принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Установлен круг лиц, с которыми контактировал больной.

По словам Забелина, ведомство держит ситуацию на контроле.

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В Щёлкове снесли деревянный дом на восемь квартир
24 апреля 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный одноэтажный деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щёлкове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла около 250 квадратных метров. Обследование показало, что постройка находится в аварийном состоянии и непригодна для проживания. Жильцов из восьми квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В первом квартале текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего в округе Щёлково было выявлено 370 аварийных зданий, самостроев и недостроев. 275 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работы в этом направлении продолжается.

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В Подмосковье призвали определить минимум вторсырья в товарах для закупок
24 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На XX Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге прошла экспертная дискуссия «Экологический диктат: регулирование, переработка и утилизация отходов». Обсуждали оптимизацию затрат в проблематике закупок продукции из вторсырья и важность государственного стимулирования развития экономики замкнутого цикла. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
От Московской области в дискуссии приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
«Минимальная доля вторсырья в товарах для госзакупок ещё не установлена Минприродой. Это проблема для проведения закупок. Необходимо ввести право заказчика требовать от поставщика информацию и документы, подтверждающие использование и долю вторсырья в товаре. Важно определить минимальную долю вторсырья в товарах для закупок и расширить перечень товаров, на которые такие требования будут распространяться. Также важно предусмотреть маркировку товаров из вторсырья с обязательным указанием доли», – сказала Журавлёва.
Мосин выступил с докладом о важности учёта экологических вопросов при проведении закупок. Он рассказал об опыте региона по активному внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Так, в Московской области за прошлый год было переработано более 30 млн кубометров грунтов, 5,4 млн кубометров смешанных отходов, свыше 3,3 млн кубометров бетона и железобетона.

После переработке бетон, пластик и древесина становятся ценным сырьём для различных отраслей. Например, для благоустройства детских площадок в Московской области планируется использовать 1,6 тыс. скамеек и 1,4 тыс. урн, созданных с применением вторичных ресурсов.

Значительный объём вторичного сырья используется также для государственных и муниципальных нужд при дорожном строительстве. Так, планируется закупить 0,44 тыс. кубометров почвогрунта при строительстве участка дороги «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково».

В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд региона по традиции представляет Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

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В Подмосковье закупили более 6 тыс. путёвок в санатории для детей-инвалидов
24 апреля 2025, 15:40

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 6 тысяч путёвок, по которым дети-инвалиды смогут бесплатно отдохнуть в санаториях, закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Путевки дают возможность юным жителям Подмосковья пройти курс реабилитации и восстановительной терапии в комфортных условиях. В этом году закуплено более 6 тысяч таких путёвок. Первый заезд этого года стартует в мае», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что дети-инвалиды, а также их сопровождающие получают не только бесплатные путёвки, но и бесплатный проезд на междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Подать заявку на получение такой путёвки можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.

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