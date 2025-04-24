Подмосковные спортсмены Ушакова и Шведов завоевали Кубок России по маунтинбайку

Велосипедисты из Московской области Александра Ушакова и Ярослав Шведов победили на Кубке России по маунтинбайку по итогу двух этапов в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Победительницей турнира среди женщин стала спортсменка из подмосковного Краснознаменска Александра Ушакова, а золотую медаль в мужском соревновании завоевал Ярослав Шведов из Химок», — говорится в сообщении.Второй этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайк проходил 18-19 апреля в посёлке Псебай Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что представители Московской области выиграли пять золотых и одну бронзовую медаль на Кубке России по кикбоксингу, который проводился в Омске.
Читайте также:
Раскрыта зарплата Подъяпольского в ХК «Динамо»
Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА
«Потрясающий игрок»: напарник Дзюбы оценил его рекорд
Лев Каштанов