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Жителю Подмосковья вынесли приговор за подготовку теракта в Измайловском парке

оригинал Фото: istockphoto / Pla2na

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Подмосковья Кирилла Филасова за подготовку теракта в Измайловском парке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Мужчину признали виновным в приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Сам он признал свою вину.

«По данным суда, в октябре прошлого года Филасов откликнулся на объявление о подработке в интернете. Он получил от неизвестных задание сфотографировать в Москве и Подмосковье отделы полиции, здания судов, аэродромы и военные объекты. Позже он за вознаграждение в 5000 долларов согласился перевезти взрывчатку из подмосковного Дзержинского в Измайловский парк Москвы. В октябре прошлого года мужчину задержали», – рассказали в суде.
Суд признал Филасова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, остальную его часть – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок год.

Помимо этого, суд конфисковал у осуждённого в собственность государства 28 000 рублей.
Лора Луганская

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