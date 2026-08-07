Жителю Подмосковья вынесли приговор за подготовку теракта в Измайловском парке

07 августа 2026, 20:05

оригинал Фото: istockphoto / Pla2na

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Подмосковья Кирилла Филасова за подготовку теракта в Измайловском парке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.





Мужчину признали виновным в приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Сам он признал свою вину.

«По данным суда, в октябре прошлого года Филасов откликнулся на объявление о подработке в интернете. Он получил от неизвестных задание сфотографировать в Москве и Подмосковье отделы полиции, здания судов, аэродромы и военные объекты. Позже он за вознаграждение в 5000 долларов согласился перевезти взрывчатку из подмосковного Дзержинского в Измайловский парк Москвы. В октябре прошлого года мужчину задержали», – рассказали в суде.